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  • Литвинов высказался об игре Максименко при пропущенных голах от «Краснодара»

Литвинов высказался об игре Максименко при пропущенных голах от «Краснодара»

22 августа, 12:14
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал игру команды в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

В частности, он оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко при пропущенных голах.

– На фоне удачного старта в РПЛ выделяется только домашнее поражение от «Краснодара», который в плане результатов словно не заметил потери Сперцяна и травмы Кордобы.

– У «Краснодара» и без них хватает классных игроков. Но тут я бы хотел отметить важный момент: уверен, для борьбы за чемпионство нужно не терять очки с командами как раз типа «Балтики» и «Ахмата».

Конечно, проиграть «Краснодару» было очень неприятно. Хотя как минимум могли добыть ничью, моменты для этого были.

Все голы вытекают из каких-либо ошибок. В случае с первым мячом мы оголили зону на фланге, и получилось так, что Лукас Оласа… Я даже не знаю, что он хотел: простреливать или бить реально? Обычно из таких позиций никто не бьет в одно касание.

Но получилось так, что у него мяч «свалился» и идеально попал от штанги в дальний угол. Второй гол – там началось с того, что я пролетел мимо мяча, не рассчитал траекторию. Атака, и опять же удар с 25 метров идеально в «девять».

Некоторые думают, что вратари должны вытаскивать вообще каждый мяч. Давайте будем объективными. Любой вратарь из топ-лиги едва ли отразил бы хотя бы один из этих двух ударов.

При этом во втором тайме Макси выручил, вытащил просто мертвый мяч. Или гол в Калининграде: мяч летел с отскоком от земли в «девятку», из гущи игроков. И то он почти выручил.

По сути, у «Краснодара» за матч было три момента. И все они – это классные удары из-за пределов штрафной. В третьем случае Макси спас. А мы свои шансы не использовали. В частности, Жедсон попал в штангу.

Мы разбирали потом игру, и было много позитивных моментов в наших действиях. Гнули свою линию, играли через короткий пас, комбинировали. Но это в любом случае урок для нас: после своего гола надо сохранять дисциплину в обороне. Особенно в первые минуты.

  • 28-летний Максименко в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
  • В игре с «Краснодаром» 9 августа он пропустил голы от Лукаса Оласы на 5-й минуте и Жоау Батчи на 10-й. У «Спартака» тогда отличился Манфред Угальде на 2-й.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Максименко Александр Литвинов Руслан
Комментарии (1)
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Томик
1787396833
Даже не сомневался, что Литвинов причастен. А когда было другое? Пролететь мимо мяча, пропустить мяч вместе с атакующим сквозь себя - это его ипостась.
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