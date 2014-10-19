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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Айнтрахт
Падерборн - Айнтрахт: обзор матча 19 октября 2014
Падерборн
19.10.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
66'
М. Дукщ
79'
У. Хюнемайер
85'
С. Кучке
57'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Айнтрахт
Замена
Ф. Хартерц
️️️️
С. Коч
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Кучке
85'
ГОЛ! 2:1!
У. Хюнемайер
Пас отдал
М. Вранчич
79'
77'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
С. Медойевич
68'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Игньевски
ГОЛ! 1:1!
М. Дукщ
Пас отдал
С. Кучке
66'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Э. Качунга
64'
Замена
С. Кучке
️️️️
Л. Рупп
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
Т. Инуи
37'
Желтая карточка
А. Игньевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-5-1
1
Крузе
34
Циглер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
17
Хайнлот
30
Коч
21
Брюкнер
8
Вранчич
10
Рупп
10
Штоппелькамп
10
Качунга
3-2-2-2-1
1
Видвальд
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
23
Русс
20
Хасебе
5
Очипка
14
Майер
34
Медойевич
12
Пиазон
14
Инуи
9
Сеферович
10
Рупп
20
Кучке
20
Кучке
10
Рупп
30
Коч
3
Хартерц
3
Хартерц
30
Коч
10
Качунга
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Качунга
22
Игньевски
22
Чендлер
22
Чендлер
22
Игньевски
34
Медойевич
29
Айхнер
29
Айхнер
34
Медойевич
Остались в запасе
Падерборн
Айнтрахт
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
3
Рафа
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
3
Рафа
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Падерборн - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бентелер-Арена
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