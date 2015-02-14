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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 14 февраля 2015
Айнтрахт
14.02.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
64'
Л. Пиазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Желтая карточка
Л. Пиазон
90'
+2
Замена
Й. Флум
️️️️
Х. Сеферович
90'
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Штендера
88'
Желтая карточка
М. Хасебе
83'
82'
Замена
С. Сэм
️️️️
К. Фукс
79'
Замена
Ф. Платте
️️️️
К. Боатенг
68'
Замена
М. Майер
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
Т. Чендлер
64'
Желтая карточка
М. Русс
61'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Киттель
46'
Желтая карточка
Х. Сеферович
36'
17'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
С. Киттель
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
20
Хасебе
23
Русс
39
Мадлунг
5
Очипка
22
Чендлер
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
8
Киттель
9
Сеферович
3-3-1-1-1
1
Велленройтер
27
Кирхгофф
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
6
Хегер
28
Фукс
10
Барнетта
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
9
Сеферович
23
Флум
23
Флум
9
Сеферович
18
Штендера
34
Медойевич
34
Медойевич
18
Штендера
8
Киттель
12
Пиазон
12
Пиазон
8
Киттель
27
Боатенг
36
Платте
36
Платте
27
Боатенг
10
Барнетта
7
Майер
7
Майер
10
Барнетта
28
Фукс
33
Сэм
33
Сэм
28
Фукс
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
28
Кристиан Веткло
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Дойче банк Парк
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