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Аргентина. Примера
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Эстудиантес
Рамиро Мори
Статистика
€ 400 тыс
Рамиро Мори - статистика
Эстудиантес
5 марта 1991 (35)
#26 | Защитник
185 см | 74 кг
Мексика | Аргентина
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
90' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Эстудиантес
0 : 0
01.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
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Англия. Премьер-лига 2015/2016
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
2 : 1
22.05.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4 : 0
16.05.2021
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 2
13.05.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 4
09.05.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 0
02.05.2021
Хетафе
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1 : 2
25.04.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 1
21.04.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 5
18.04.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
11.04.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
0 : 3
03.04.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2 : 1
21.03.2021
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 3
14.03.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 1
05.03.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0 : 2
28.02.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 1
21.02.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
14.02.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 2
06.02.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
30.01.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 0
23.01.2021
Вильярреал
1' - 84'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2 : 2
20.01.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0 : 4
08.01.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 1
02.01.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 0
29.12.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 1
23.12.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
13.12.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
29.11.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1 : 1
21.11.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 3
08.11.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
18.10.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 0
03.10.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2020
Алавес
84' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
4 : 0
27.09.2020
Вильярреал
84' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
19.09.2020
Эйбар
Был в запасе
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