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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 14 марта 2021
Эйбар
14.03.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
55'
С. Энрих
1'
М. Гомес
34'
К. Бакка
87'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Педраса
Замена
А. Посо
️️️️
Э. Бургос
83'
80'
Красная карточка
Э. Капу
Замена
С. Альварес
️️️️
Э. Экспозито
78'
70'
Желтая карточка
А. Педраса
65'
Замена
А. Педраса
️️️️
М. Гомес
65'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Коста
65'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
Б. Хиль
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Энрих
Пас отдал
Э. Экспозито
55'
Желтая карточка
А. Арбилья
51'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гарсия
46'
Замена
С. Энрих
️️️️
Т. Инуи
46'
Пенальти не реализован!
Э. Бургос
42'
Замена
Р. Соареш
️️️️
Х. Анхель
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Морено
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
20
Бургос
23
Арбилья
18
Диоп
24
Гарсия
8
Экспозито
17
Хиль
14
Инуи
19
Кике
4-1-2-1-2
1
Асенхо
24
Коста
8
Фойт
26
Мори
2
Эступиньян
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
7
Морено
70
Бакка
3
Анхель
55
Соареш
55
Соареш
3
Анхель
24
Гарсия
13
Родригес
13
Родригес
24
Гарсия
20
Бургос
24
Посо
24
Посо
20
Бургос
8
Экспозито
6
Альварес
6
Альварес
8
Экспозито
14
Инуи
9
Энрих
9
Энрих
14
Инуи
16
Гомес
23
Педраса
23
Педраса
16
Гомес
24
Коста
2
Гаспар
2
Гаспар
24
Коста
70
Бакка
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
70
Бакка
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
28
Херонимо Рульи
ВР
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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