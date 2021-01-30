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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 30 января 2021
Вильярреал
30.01.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
3'
Д. Парехо
90+3'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
П. Алькасер
81'
77'
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Сальдуа
77'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Р. Ле Норман
77'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Порту
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Ф. Коклен
76'
Желтая карточка
Э. Капу
70'
66'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
А. Гевара
59'
Желтая карточка
А. Гевара
49'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Ильярраменди
32'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
13
Коклен
2
Эступиньян
2
Эступиньян
13
Коклен
9
Алькасер
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Алькасер
24
Ле Норман
2
Горосабель
2
Горосабель
24
Ле Норман
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
14
Ильярраменди
36
Субименди
36
Субименди
14
Ильярраменди
2
Сальдуа
24
Янузай
24
Янузай
2
Сальдуа
10
Порту
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
10
Порту
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
93
Модибо Саньян
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
93
Модибо Саньян
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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