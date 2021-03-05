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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 05 марта 2021
Валенсия
05.03.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
86'
К. Солер (П)
90+2'
Г. Гедеш
40'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
А. Латорре
️️️️
М. Гомес
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Олива
90'
+2
88'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Гомес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Солер
86'
85'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Васс
80'
Замена
К. Олива
️️️️
У. Рачич
80'
72'
Замена
Х. Коста
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
М. Гомес
67'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Кан Ин
66'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Санчес
66'
46'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Алькасер
46'
Замена
М. Тригерос
️️️️
П. Эступиньян
42'
Желтая карточка
Э. Капу
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
39'
36'
Желтая карточка
Х. Фойт
Желтая карточка
К. Солер
23'
Желтая карточка
У. Рачич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
14
Корреа
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Санчес
7
Кан Ин
9
Гомес
4-1-1-2-2
1
Асенхо
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Эступиньян
6
Капу
10
Парехо
21
Чуквуэзе
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
10
Васс
21
Вальехо
21
Вальехо
10
Васс
11
Санчес
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Санчес
10
Рачич
28
Олива
28
Олива
10
Рачич
9
Гомес
3
Латорре
3
Латорре
9
Гомес
7
Кан Ин
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Кан Ин
9
Алькасер
23
Педраса
23
Педраса
9
Алькасер
6
Капу
24
Коста
24
Коста
6
Капу
2
Эступиньян
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Эступиньян
16
Гомес
70
Бакка
70
Бакка
16
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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