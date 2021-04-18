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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 18 апреля 2021
Леванте
18.04.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 5
Завершен
Вильярреал
21'
М. Мальса
9'
С. Поштиго (АГ)
13'
Ж. Морено
63'
С. Чуквуэзе
72'
Р. Везо (АГ)
75'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
Желтая карточка
К. Клер
85'
81'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
81'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Д. Парехо
Замена
Ш. Дукур
️️️️
М. Мальса
79'
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
78'
75'
ГОЛ! 1:5!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Д. Парехо
73'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ж. Морено
73'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Р. Везо
Замена
Р. Везо
️️️️
Коке
71'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
О. Дуарте
71'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Рочина
71'
Желтая карточка
Р. Марти
68'
64'
Желтая карточка
Ф. Коклен
63'
ГОЛ! 1:3!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
П. Алькасер
46'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
ГОЛ! 1:2!
М. Мальса
21'
13'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Поштиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
18
Клер
6
Дуарте
21
Поштиго
23
Коке
11
Мальса
19
де Фрутос
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
8
Фойт
14
Торрес
23
Педраса
13
Коклен
10
Парехо
21
Чуквуэзе
16
Гомес
7
Морено
70
Бакка
23
Коке
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
23
Коке
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
11
Мальса
8
Дукур
8
Дукур
11
Мальса
6
Дуарте
16
Мелеро
16
Мелеро
6
Дуарте
16
Рочина
99
Гомес
99
Гомес
16
Рочина
10
Парехо
7
Пенья
7
Пенья
10
Парехо
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
7
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
7
Морено
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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