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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 19 сентября 2020
Вильярреал
19.09.2020, суббота, 17:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
63'
Ж. Морено
71'
П. Алькасер
50'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
89'
Замена
Кике
️️️️
С. Альварес
Замена
Т. Кубо
️️️️
П. Алькасер
85'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Чуквуэзе
85'
84'
Замена
С. Энрих
️️️️
Кике
84'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Соареш
84'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Ресио
Замена
С. Шакла
️️️️
Р. Альбиоль
78'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Морено
71'
69'
Замена
М. Атьенса
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
63'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Коклен
58'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
Э. Экспозито
Желтая карточка
Ф. Коклен
39'
24'
Желтая карточка
Ресио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
13
Коклен
10
Парехо
16
Гомес
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-3-2-1
13
Дмитрович
3
Робер
15
Оливейра
6
Бигас
55
Соареш
36
Ресио
6
Альварес
8
Экспозито
14
Леон
14
Инуи
19
Кике
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
9
Алькасер
14
Кубо
14
Кубо
9
Алькасер
39
Альбиоль
4
Шакла
4
Шакла
39
Альбиоль
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
13
Коклен
10
Иборра
10
Иборра
13
Коклен
14
Леон
20
Атьенса
20
Атьенса
14
Леон
55
Соареш
13
Родригес
13
Родригес
55
Соареш
36
Ресио
92
Кадзиор
92
Кадзиор
36
Ресио
6
Альварес
7
Кике
7
Кике
6
Альварес
19
Кике
9
Энрих
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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