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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Вильярреал
Уэска - Вильярреал: обзор матча 23 января 2021
Уэска
23.01.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Вильярреал
Желтая карточка
Луизиньо
89'
84'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Р. Мори
Замена
Луизиньо
️️️️
Г. Силва
83'
76'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
76'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
74'
73'
Желтая карточка
Э. Капу
62'
Замена
Й. Пино
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Оказаки
57'
Замена
Р. Мир
️️️️
Х. Онтиверос
57'
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Эскриче
57'
Желтая карточка
Д. Эскриче
55'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уэска
40
Хави Гаска
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
8
Эухени Вальдеррама
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Фернандес
27
Силва
5
Пулидо
22
Сиовас
22
Галан
8
Думбия
24
Маффео
20
Сеоане
10
Онтиверос
30
Оказаки
30
Эскриче
3-3-2-1-1
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
26
Мори
7
Пенья
6
Капу
23
Педраса
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
70
Бакка
30
Оказаки
17
Гомес
17
Гомес
30
Оказаки
27
Силва
16
Луизиньо
16
Луизиньо
27
Силва
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
30
Эскриче
17
Рико
17
Рико
30
Эскриче
10
Онтиверос
17
Мир
17
Мир
10
Онтиверос
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
14
Тригерос
10
Пино
10
Пино
14
Тригерос
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
26
Мори
14
Ниньо
14
Ниньо
26
Мори
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
Остались в запасе
Уэска
Вильярреал
10
Борха Гарсия
АП
40
Хави Гаска
ВР
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Эухени Вальдеррама
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Филип Йоргенсен
ВР
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
40
Хави Гаска
ВР
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Эухени Вальдеррама
АП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уэска - Вильярреал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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