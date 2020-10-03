Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 03 октября 2020
Атлетико
03.10.2020, суббота, 17:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
85'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Тригерос
79'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Э. Эррера
️️️️
Ж. Феликс
76'
72'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
П. Алькасер
Замена
М. Льоренте
️️️️
А. Корреа
70'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Коке
70'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Суарес
70'
Желтая карточка
Р. Лоди
56'
50'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
16
Ланчи
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
15
Савич
2
Триппьер
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
9
Суарес
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Эступиньян
10
Парехо
14
Тригерос
10
Иборра
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
10
Корреа
14
Льоренте
14
Льоренте
10
Корреа
79
Феликс
16
Эррера
16
Эррера
79
Феликс
6
Коке
10
Карраско
10
Карраско
6
Коке
9
Суарес
19
Коста
19
Коста
9
Суарес
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
14
Тригерос
14
Кубо
14
Кубо
14
Тригерос
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
18
Тома Лемар
АП
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Ланчи
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Ланчи
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Атлетико
Вильярреал
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+