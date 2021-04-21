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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Вильярреал
Алавес - Вильярреал: обзор матча 21 апреля 2021
Алавес
21.04.2021, среда, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
17'
Хоселу
80'
Э. Мендес
50'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Вильярреал
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
90'
84'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Э. Капу
84'
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Гаспар
84'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Алькасер
ГОЛ! 2:1!
Э. Мендес
Пас отдал
Хоселу
80'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Хота
79'
Желтая карточка
Э. Мендес
74'
70'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
70'
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Чуквуэзе
63'
Желтая карточка
А. Педраса
Замена
Э. Мендес
️️️️
Лукас
58'
Замена
П. Понс
️️️️
Л. Риоха
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Хота
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
6
Батталья
17
Пина
11
Риоха
24
Хота
13
Хоселу
7
Лукас
4-1-1-2-2
28
Рульи
2
Гаспар
39
Альбиоль
26
Мори
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Парехо
9
Алькасер
7
Морено
11
Риоха
8
Понс
8
Понс
11
Риоха
7
Лукас
7
Мендес
7
Мендес
7
Лукас
24
Хота
28
Пельистри
28
Пельистри
24
Хота
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
2
Гаспар
7
Пенья
7
Пенья
2
Гаспар
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
21
Чуквуэзе
16
Гомес
16
Гомес
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
10
Пино
10
Пино
9
Алькасер
6
Капу
14
Ниньо
14
Ниньо
6
Капу
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Алавес - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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