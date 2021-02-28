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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 28 февраля 2021
Вильярреал
28.02.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
25'
А. Педраса (АГ)
69'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
83'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Корреа
76'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Тригерос
71'
Замена
Х. Коста
️️️️
Э. Капу
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Феликс
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
60'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Гомес
60'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
51'
47'
Желтая карточка
С. Ньигес
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Т. Лемар
45'
+5
Желтая карточка
Т. Лемар
35'
Желтая карточка
А. Фелипе
Желтая карточка
Х. Коста
32'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-3-2-1
13
Облак
24
Врсалько
18
Фелипе
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
9
Суарес
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
14
Тригерос
10
Баэна
10
Баэна
14
Тригерос
6
Капу
24
Коста
24
Коста
6
Капу
16
Гомес
70
Бакка
70
Бакка
16
Гомес
10
Корреа
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Корреа
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
18
Лемар
79
Феликс
79
Феликс
18
Лемар
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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