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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Вильярреал
Эльче - Вильярреал: обзор матча 06 февраля 2021
Эльче
06.02.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
49'
Г. Каррийо
64'
Л. Бойе
16'
Ж. Морено
35'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Вильярреал
Замена
П. Милья
️️️️
Г. Каррийо
79'
73'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
73'
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Коста
70'
Желтая карточка
М. Тригерос
ГОЛ! 2:2!
Л. Бойе
64'
62'
Желтая карточка
А. Педраса
50'
Замена
Й. Пино
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 1:2!
Г. Каррийо
Пас отдал
Хосан
49'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
Х. Коста
25'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Ф. Коклен
Желтая карточка
Л. Бойе
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
19
Луисми
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бадия
22
Мохика
20
Хосема
16
Гонсалес
23
Сифуэнтес
23
Марконе
10
Гути
17
Хосан
24
Ригони
15
Бойе
9
Каррийо
4-1-2-1-2
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
24
Коста
13
Коклен
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
9
Каррийо
11
Милья
11
Милья
9
Каррийо
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
7
Морено
10
Пино
10
Пино
7
Морено
13
Коклен
8
Фойт
8
Фойт
13
Коклен
24
Коста
70
Бакка
70
Бакка
24
Коста
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
45
Ллуис Андреу
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
10
Алекс Баэна
ЛВ
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эльче - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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