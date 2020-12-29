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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 29 декабря 2020
Севилья
29.12.2020, вторник, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
8'
Л. Окампос (П)
53'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
90'
+1
Желтая карточка
К. Бакка
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
89'
88'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
88'
83'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Тригерос
76'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
76'
63'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
63'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
53'
46'
Замена
Й. Пино
️️️️
Х. Фойт
Желтая карточка
Фернандо
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Окампос
8'
7'
Желтая карточка
Х. Фойт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-2-2-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
8
Фойт
14
Торрес
7
Пенья
23
Педраса
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
14
Ниньо
7
Морено
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
8
Фойт
10
Пино
10
Пино
8
Фойт
14
Ниньо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Ниньо
14
Тригерос
70
Бакка
70
Бакка
14
Тригерос
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Оскар Родригес
АП
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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