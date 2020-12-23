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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 23 декабря 2020
Вильярреал
23.12.2020, среда, 00:01
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
74'
Й. Пино
19'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
84'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
О. де Маркос
84'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Беренгер
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Ниньо
82'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
82'
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
ГОЛ! 1:1!
Й. Пино
Пас отдал
М. Тригерос
74'
71'
Желтая карточка
А. Беренгер
Замена
Й. Пино
️️️️
Х. Фойт
66'
58'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
Желтая карточка
Ж. Морено
36'
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Гаспар
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
23
Педраса
2
Гаспар
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
14
Ниньо
7
Морено
3-3-1-2-1
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
17
Бершиче
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
8
Фойт
10
Пино
10
Пино
8
Фойт
14
Ниньо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Ниньо
2
Гаспар
7
Пенья
7
Пенья
2
Гаспар
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
18
де Маркос
7
Морсильо
7
Морсильо
18
де Маркос
7
Беренгер
15
Леке
15
Леке
7
Беренгер
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
9
Алекс Мильян
ЦФ
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Нико Уильямс
ПВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
9
Алекс Мильян
ЦФ
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
10
Нико Уильямс
ПВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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