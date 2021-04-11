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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 11 апреля 2021
Вильярреал
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
70'
Д. Гарсия (АГ)
64'
Х. Монкайола
74'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
П. Алькасер
78'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Альбиоль
78'
76'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Гарсия
76'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
76'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Будимир
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Гарсия
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Гарсия
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Х. Монкайола
Пас отдал
М. Санчес
61'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Крус
59'
Замена
Л. Торро
️️️️
Х. Мартинес
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
58'
Замена
А. Педраса
️️️️
Х. Коста
46'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Р. Пенья
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ОП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Асенхо
39
Альбиоль
26
Мори
8
Фойт
24
Коста
7
Пенья
10
Парехо
16
Гомес
10
Пино
9
Алькасер
4-2-3-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
24
Мартинес
14
Гарсия
17
Будимир
24
Коста
23
Педраса
23
Педраса
24
Коста
39
Альбиоль
14
Тригерос
14
Тригерос
39
Альбиоль
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Пенья
7
Морено
7
Морено
7
Пенья
9
Алькасер
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Алькасер
3
Крус
23
Санчес
23
Санчес
3
Крус
14
Гарсия
6
Ойер
6
Ойер
14
Гарсия
24
Мартинес
6
Торро
6
Торро
24
Мартинес
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
17
Будимир
9
Кальери
9
Кальери
17
Будимир
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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