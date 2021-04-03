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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 03 апреля 2021
Гранада
03.04.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
9'
Ж. Морено (П)
18'
Ж. Морено
59'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
84'
Замена
А. Морено
️️️️
М. Тригерос
Пенальти не реализован!
Х. Молина
80'
76'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
Замена
Ф. Вико
️️️️
Р. Сольдадо
74'
Замена
А. Марин
️️️️
А. Монторо
74'
63'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Р. Пенья
63'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
63'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ж. Морено
Замена
Х. Молина
️️️️
М. Гоналон
62'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Х. Санчес
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ж. Морено
Замена
Д. Мачис
️️️️
В. Диас
53'
Желтая карточка
Куини
45'
+1
43'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
Р. Сольдадо
38'
22'
Желтая карточка
Д. Парехо
18'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Тригерос
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
29
Кенеди
7
Пуэртас
9
Сольдадо
3-3-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
6
Капу
23
Педраса
10
Парехо
14
Тригерос
70
Бакка
7
Морено
19
Монторо
3
Марин
3
Марин
19
Монторо
5
Санчес
24
Вальехо
24
Вальехо
5
Санчес
9
Сольдадо
19
Вико
19
Вико
9
Сольдадо
16
Диас
11
Мачис
11
Мачис
16
Диас
25
Гоналон
19
Молина
19
Молина
25
Гоналон
14
Тригерос
5
Морено
5
Морено
14
Тригерос
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
7
Морено
16
Гомес
16
Гомес
7
Морено
7
Пенья
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Пенья
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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