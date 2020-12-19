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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 19 декабря 2020
Осасуна
19.12.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
70'
Р. Торрес (П)
7'
Ж. Морено
29'
Ф. Ниньо
86'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вильярреал
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
И. Видаль
90'
Замена
И. Перес
️️️️
Ойер
89'
89'
Замена
А. Мильян
️️️️
Ж. Морено
86'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Морено
84'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Ф. Ниньо
83'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
Желтая карточка
У. Гарсия
79'
73'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Монкайола
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Торрес
70'
69'
Желтая карточка
Й. Пино
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Кальери
46'
46'
Замена
Х. Коста
️️️️
П. Эступиньян
46'
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Фойт
Желтая карточка
Ойер
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Й. Пино
Замена
У. Гарсия
️️️️
Х. Крус
24'
Красная карточка
А. Эрнандес
19'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
9
Кальери
17
Будимир
3-2-2-1-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
2
Гаспар
2
Эступиньян
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
14
Ниньо
7
Морено
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
3
Крус
15
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
22
Видаль
14
Ронкалья
14
Ронкалья
22
Видаль
6
Ойер
21
Перес
21
Перес
6
Ойер
9
Кальери
5
Брашанац
5
Брашанац
9
Кальери
7
Морено
9
Мильян
9
Мильян
7
Морено
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
8
Фойт
16
Гомес
16
Гомес
8
Фойт
2
Эступиньян
24
Коста
24
Коста
2
Эступиньян
14
Ниньо
7
Пенья
7
Пенья
14
Ниньо
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
24
Хави Мартинес
АП
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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