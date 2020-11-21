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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 21 ноября 2020
Вильярреал
21.11.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Реал
76'
Ж. Морено (П)
2'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Й. Пино
90'
+1
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Гомес
89'
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Гаспар
89'
85'
Замена
М. Асенсио
️️️️
М. Диас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Морено
76'
68'
Желтая карточка
Начо
65'
Замена
Иско
️️️️
М. Эдегор
65'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Педраса
61'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Бакка
61'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Диас
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
4-3-1-2
1
Асенхо
23
Педраса
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Гаспар
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
70
Бакка
7
Морено
4-2-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
23
Менди
8
Кроос
20
Модрич
17
Васкес
8
Эдегор
10
Азар
9
Диас
16
Гомес
14
Кубо
14
Кубо
16
Гомес
70
Бакка
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
70
Бакка
23
Педраса
10
Пино
10
Пино
23
Педраса
14
Тригерос
2
Эступиньян
2
Эступиньян
14
Тригерос
2
Гаспар
7
Пенья
7
Пенья
2
Гаспар
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
9
Диас
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Диас
8
Эдегор
22
Иско
22
Иско
8
Эдегор
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
11
Родриго
ПВ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вильярреал - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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