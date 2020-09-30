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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 30 сентября 2020
Вильярреал
30.09.2020, среда, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
13'
П. Алькасер
45'
Ж. Морено (П)
67'
П. Алькасер
36'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
Замена
Р. Мори
️️️️
П. Алькасер
84'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Морено
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Гомес
83'
83'
Замена
Р. Эли
️️️️
В. Лагвардия
82'
Желтая карточка
Х. Наварро
Замена
Х. Коста
️️️️
П. Эступиньян
77'
76'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Э. Мендес
76'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Дуарте
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Тригерос
75'
74'
Желтая карточка
В. Лагвардия
ГОЛ! 3:1!
П. Алькасер
67'
66'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Б. Сайнс
66'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Дейверсон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Морено
45'
36'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мендес
Пас отдал
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Гаспар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
16
Ланчи
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
28
Пепе Бланко
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
14
Тригерос
10
Иборра
10
Парехо
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
4-1-2-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
6
Батталья
17
Сайнс
16
Дейверсон
7
Лукас
14
Тригерос
14
Кубо
14
Кубо
14
Тригерос
16
Гомес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
16
Гомес
2
Эступиньян
24
Коста
24
Коста
2
Эступиньян
9
Алькасер
26
Мори
26
Мори
9
Алькасер
7
Морено
70
Бакка
70
Бакка
7
Морено
17
Сайнс
11
Риоха
11
Риоха
17
Сайнс
7
Мендес
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мендес
5
Лагвардия
19
Эли
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
19
Гарсия
19
Гарсия
5
Дуарте
16
Дейверсон
11
Гуидетти
11
Гуидетти
16
Дейверсон
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
16
Ланчи
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Пепе Бланко
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
16
Ланчи
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Пепе Бланко
ЦП
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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