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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 02 января 2021
Вильярреал
02.01.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
19'
Ф. Ниньо
54'
Ж. Морено
73'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
84'
Желтая карточка
М. Мальса
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Педраса
76'
73'
ГОЛ! 2:1!
С. Леон
Пас отдал
Н. Радойя
71'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
А. Гарсия
70'
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Гомес
67'
65'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Коке
63'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
54'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Ф. Ниньо
46'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
46'
Желтая карточка
Й. Пино
45'
29'
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Рочина
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ниньо
Пас отдал
А. Педраса
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
10
Пино
14
Ниньо
7
Морено
3-2-1-1-2
13
Айтор
3
Гарсия
22
Радойя
6
Дуарте
23
Коке
18
Клер
16
Мелеро
16
Рочина
9
Марти
99
Гомес
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
16
Гомес
2
Эступиньян
2
Эступиньян
16
Гомес
23
Педраса
24
Коста
24
Коста
23
Педраса
14
Ниньо
8
Фойт
8
Фойт
14
Ниньо
23
Коке
19
де Фрутос
19
де Фрутос
23
Коке
3
Гарсия
21
Мирамон
21
Мирамон
3
Гарсия
16
Рочина
11
Мальса
11
Мальса
16
Рочина
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
16
Мелеро
25
Моралес
25
Моралес
16
Мелеро
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Дани Карденас
ВР
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Вильярреал - Леванте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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