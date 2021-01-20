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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 20 января 2021
Вильярреал
20.01.2021, среда, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
29'
Р. Пенья
65'
М. Гомес (П)
21'
Р. Сольдадо
75'
Р. Кенеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Желтая карточка
Ф. Коклен
90'
+6
Пенальти не реализован!
П. Алькасер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мачис
90'
+1
Красная карточка
Я. Брайс
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
88'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гомес
88'
Желтая карточка
М. Тригерос
80'
Замена
Й. Пино
️️️️
М. Тригерос
80'
79'
Замена
Я. Брайс
️️️️
А. Монторо
79'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
75'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кенеди
Пас отдал
Я. Эррера
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гомес
65'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ф. Ниньо
59'
55'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Л. Суарес
35'
Желтая карточка
Я. Эррера
ГОЛ! 1:1!
Р. Пенья
Пас отдал
М. Тригерос
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Санчес
15'
Желтая карточка
Л. Милья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Асенхо
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
7
Пенья
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
14
Ниньо
4-3-1-2
1
Силва
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
6
Милья
21
Эррера
19
Монторо
11
Мачис
9
Сольдадо
97
Суарес
14
Тригерос
10
Пино
10
Пино
14
Тригерос
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
14
Ниньо
70
Бакка
70
Бакка
14
Ниньо
16
Гомес
9
Алькасер
9
Алькасер
16
Гомес
97
Суарес
29
Кенеди
29
Кенеди
97
Суарес
19
Монторо
88
Брайс
88
Брайс
19
Монторо
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Арнау Фабрега
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вильярреал - Гранада
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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