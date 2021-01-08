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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 08 января 2021
Сельта
08.01.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 4
Завершен
Вильярреал
5'
Ж. Морено
14'
М. Гомес
19'
Д. Парехо
31'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вильярреал
86'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
86'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Педраса
79'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Гомес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Ф. Бельтран
73'
66'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Э. Капу
66'
Замена
Й. Пино
️️️️
Ф. Ниньо
Желтая карточка
Б. Мендес
58'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
М. Баэса
46'
31'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Ж. Морено
19'
ГОЛ! 0:3!
Д. Парехо
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
М. Тригерос
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Джордан Холсгров
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-3-1
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
8
Бельтран
5
Йокушлу
8
Баэса
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
4-1-2-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
14
Ниньо
7
Морено
8
Баэса
10
Холсгров
10
Холсгров
8
Баэса
8
Бельтран
20
Гонсалес
20
Гонсалес
8
Бельтран
14
Ниньо
10
Пино
10
Пино
14
Ниньо
6
Капу
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
6
Капу
23
Педраса
24
Коста
24
Коста
23
Педраса
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
16
Гомес
70
Бакка
70
Бакка
16
Гомес
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сельта - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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