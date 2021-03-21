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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Кадис
Вильярреал - Кадис: обзор матча 21 марта 2021
Вильярреал
21.03.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
5'
Ж. Морено (П)
67'
К. Бакка
69'
Алекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Кадис
Желтая карточка
Р. Альбиоль
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Фали
Замена
А. Педраса
️️️️
Ж. Морено
90'
86'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Р. Собрино
86'
Замена
Х. Помбо
️️️️
Х. Мари
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
81'
75'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Эспино
75'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
74'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
74'
69'
ГОЛ! 2:1!
Алекс
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Морено
67'
63'
Замена
А. Переа
️️️️
Й. Йонссон
Желтая карточка
М. Тригерос
60'
Желтая карточка
Х. Фойт
35'
15'
Желтая карточка
Кала
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Морено
5'
4'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Кадис
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Асенхо
26
Мори
39
Альбиоль
8
Фойт
2
Эступиньян
2
Гаспар
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
70
Бакка
7
Морено
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
8
Алекс
21
Негредо
19
Собрино
7
Морено
23
Педраса
23
Педраса
7
Морено
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
6
Хосе Мари
6
Помбо
6
Помбо
6
Хосе Мари
16
Йонссон
80
Переа
80
Переа
16
Йонссон
18
Эспино
20
Искьердо
20
Искьердо
18
Эспино
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
19
Собрино
29
Малбашич
29
Малбашич
19
Собрино
Остались в запасе
Вильярреал
Кадис
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вильярреал - Кадис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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