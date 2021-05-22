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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 22 мая 2021
Реал
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
87'
К. Бензема
90+2'
Л. Модрич
20'
Й. Пино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
87'
86'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
81'
Замена
Д. Раба
️️️️
Ж. Морено
81'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Й. Пино
Замена
Марсело
️️️️
А. Одриосола
69'
Замена
Начо
️️️️
М. Гутьеррес
69'
Замена
М. Диас
️️️️
Каземиро
69'
66'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Э. Капу
66'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
К. Бакка
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
57'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
57'
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Пино
Пас отдал
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Гутьеррес
3
Милитао
19
Варан
20
Одриосола
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-1-2
28
Рульи
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
70
Бакка
7
Морено
20
Одриосола
12
Марсело
12
Марсело
20
Одриосола
3
Гутьеррес
6
Начо
6
Начо
3
Гутьеррес
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
5
Каземиро
9
Диас
9
Диас
5
Каземиро
6
Капу
7
Пенья
7
Пенья
6
Капу
70
Бакка
13
Коклен
13
Коклен
70
Бакка
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
10
Пино
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Пино
7
Морено
19
Раба
19
Раба
7
Морено
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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