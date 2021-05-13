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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 13 мая 2021
Вальядолид
13.05.2021, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
68'
Ж. Морено
90+1'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Вильярреал
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Капу
Пас отдал
М. Тригерос
Желтая карточка
С. Гвардиола
88'
Желтая карточка
Кико
76'
Замена
Мичел
️️️️
О. Плано
75'
Замена
М. Андре
️️️️
Т. Вилья
74'
Замена
Кико
️️️️
Феде
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Торрес
61'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Алькасер
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Меса
55'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Х. Фернандес
55'
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Роберто
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
18
Гонсалес
22
Мартинес
17
Джанко
16
Меса
6
Феде
19
Вилья
20
Плано
19
Вайссман
4-1-2-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
6
Феде
22
Кико
22
Кико
6
Феде
20
Плано
21
Мичел
21
Мичел
20
Плано
12
Фернандес
4
Алькарас
4
Алькарас
12
Фернандес
19
Вилья
10
Андре
10
Андре
19
Вилья
16
Меса
14
Гвардиола
14
Гвардиола
16
Меса
9
Алькасер
10
Пино
10
Пино
9
Алькасер
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
7
Жота
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Икер Альварес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
7
Жота
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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