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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 21 февраля 2021
Атлетик
21.02.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
44'
А. Беренгер
16'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Желтая карточка
У. Лопес
86'
85'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Педраса
85'
Замена
Х. Коста
️️️️
Э. Капу
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
83'
Замена
А. Капа
️️️️
А. Беренгер
78'
70'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Гомес
62'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Алькасер
62'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
М. Тригерос
55'
Желтая карточка
Х. Фойт
Желтая карточка
Д. Гарсия
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Беренгер
44'
40'
Желтая карточка
Э. Капу
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-1-2
1
Асенхо
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
7
Беренгер
2
Капа
2
Капа
7
Беренгер
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
16
Гомес
2
Эступиньян
2
Эступиньян
16
Гомес
23
Педраса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
23
Педраса
9
Алькасер
10
Пино
10
Пино
9
Алькасер
6
Капу
24
Коста
24
Коста
6
Капу
14
Тригерос
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Тригерос
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
7
Хон Морсильо
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
7
Хон Морсильо
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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