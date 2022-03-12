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    Франческо Маньянелли - статистика

    Полузащитник
    Имя Франческо
    Фамилия Маньянелли
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Милан (Милан)
    15.05.2022 84' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    07.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.04.2022 72' -90' Наполи (Неаполь) 6:1 Сассуоло (Сассуоло)
    25.04.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Ювентус (Турин)
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.04.2022 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    02.04.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.03.2022 85' -90' Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Специя (Ла Специя)
    12.03.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.03.2022 86' -90' Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    26.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    20.02.2022 Был в запасе Интер (Милан) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    13.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рома (Рим)
    06.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2021 88' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    90'
    19.12.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    12.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    05.12.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Наполи (Неаполь)
    28.11.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    21.11.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    07.11.2021 1' -71' Удинезе (Удине) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    31.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Венеция (Венеция)
    17.10.2021 90' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    02.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    26.09.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Салернитана (Салернитана)
    21.09.2021 1' -60' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.09.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Торино (Турин)
    12.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.08.2021 86' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    21.08.2021 84' -90' Верона (Верона) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
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