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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 07 мая 2022
Сассуоло
07.05.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
6'
Д. Скамакка
77'
Б. Нуйтинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Удинезе
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Фраттези
86'
Замена
Руан
️️️️
М. Мюлдюр
86'
77'
ГОЛ! 1:1!
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
76'
74'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
65'
61'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
60'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Пуссетто
60'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Н. Перес
39'
Желтая карточка
Р. Бекао
Желтая карточка
К. Айхан
39'
15'
Желтая карточка
Н. Перес
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Распадори
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
25
Хамед Траоре
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
23
Айхан
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
4
Мари
50
Бекао
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
18
Мюлдюр
4
Руан
4
Руан
18
Мюлдюр
16
Фраттези
25
Траоре
25
Траоре
16
Фраттези
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
18
Перес
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
18
Перес
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
23
Пуссетто
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Пуссетто
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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