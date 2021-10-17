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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 17 октября 2021
Дженоа
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
27'
М. Дестро
90'
Й. Васкес
17'
Д. Скамакка
20'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
90'
+2
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Берарди
90'
+2
Замена
Э. Гольданига
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 2:2!
Й. Васкес
Пас отдал
Н. Ровелла
90'
88'
Желтая карточка
Д. Тольян
82'
Желтая карточка
А. Харруи
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Г. Пандев
76'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Туре
76'
74'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Ф. Джуричич
74'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
Желтая карточка
М. Дестро
72'
61'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Распадори
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Д. Бираски
51'
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Бадель
46'
36'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Желтая карточка
Д. Бираски
35'
32'
Желтая карточка
Д. Фраттези
Замена
К. Экубан
️️️️
С. Сабелли
32'
ГОЛ! 1:2!
М. Дестро
Пас отдал
М. Фарес
27'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Тольян
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
22
Васкес
4
Бираски
4
Кришито
20
Сабелли
6
Ровелла
7
Туре
93
Фарес
47
Бадель
21
Дестро
21
Пандев
4-2-2-2
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
31
Джуричич
9
Скамакка
18
Распадори
47
Бадель
11
Каллон
11
Каллон
47
Бадель
4
Бираски
20
Камбьясо
20
Камбьясо
4
Бираски
7
Туре
85
Бехрами
85
Бехрами
7
Туре
20
Сабелли
81
Экубан
81
Экубан
20
Сабелли
21
Пандев
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Пандев
31
Джуричич
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
31
Джуричич
20
Лопес
18
Гольданига
18
Гольданига
20
Лопес
18
Распадори
21
Харруи
21
Харруи
18
Распадори
10
Берарди
4
Маньянелли
4
Маньянелли
10
Берарди
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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