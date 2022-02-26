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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 26 февраля 2022
Сассуоло
26.02.2022, суббота, 22:50
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
19'
Х. Траоре
90+4'
Г. Дефрель
88'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Фиорентина
ГОЛ! 2:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
90'
+4
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Сапонара
84'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Иконе
79'
Красная карточка
Д. Бонавентура
79'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
79'
77'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Амрабат
Желтая карточка
М. Лопес
70'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
69'
62'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
62'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
62'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Ю. Мале
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
67
Феррари
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
4-3-2-1
1
Дронговски
20
Одриосола
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Кастровилли
4
Амрабат
14
Мале
93
Иконе
23
Соттиль
9
Пентек
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
93
Иконе
34
Торрейра
34
Торрейра
93
Иконе
14
Мале
7
Бонавентура
7
Бонавентура
14
Мале
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
4
Амрабат
31
Гонсалес
31
Гонсалес
4
Амрабат
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
19
Филиппо Фризон
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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