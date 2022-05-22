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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 22 мая 2022
Сассуоло
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 3
Завершен
Милан
17'
О. Жиру
32'
О. Жиру
36'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Милан
Замена
Д. Саталино
️️️️
А. Консильи
82'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Феррари
82'
81'
Замена
А. Романьоли
️️️️
Ф. Томори
81'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Салемакерс
73'
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Крунич
72'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
68'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Фраттези
58'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
53'
46'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
М. Лопес
46'
Желтая карточка
М. Лопес
37'
36'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кессье
Пас отдал
Р. Леау
34'
Желтая карточка
С. Тонали
32'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
23
Айхан
67
Феррари
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
47
Консильи
12
Саталино
12
Саталино
47
Консильи
67
Феррари
13
Пелузо
13
Пелузо
67
Феррари
20
Лопес
4
Маньянелли
4
Маньянелли
20
Лопес
16
Фраттези
25
Траоре
25
Траоре
16
Фраттези
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
23
Томори
26
Романьоли
26
Романьоли
23
Томори
56
Салемакерс
24
Флоренци
24
Флоренци
56
Салемакерс
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
33
Крунич
21
Диас
21
Диас
33
Крунич
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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