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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Сассуоло
Салернитана - Сассуоло: обзор матча 12 марта 2022
Салернитана
12.03.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
8'
Ф. Бонаццоли
81'
М. Джурич
20'
Д. Скамакка
30'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Сассуоло
90'
Желтая карточка
М. Лопес
89'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
ГОЛ! 2:2!
М. Джурич
Пас отдал
Н. Цортеа
81'
Желтая карточка
Л. Раньери
79'
79'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Берарди
79'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
Замена
Л. Муссе
️️️️
С. Верди
69'
Замена
Л. Раньери
️️️️
М. Руджери
69'
69'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
Желтая карточка
М. Руджери
62'
59'
Вторая желтая
Д. Распадори
57'
Желтая карточка
Д. Распадори
46'
Замена
Руан
️️️️
В. Кирикеш
Замена
Д. Перотти
️️️️
Г. Кастанос
46'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Ф. Везели
46'
Замена
И. Радованович
️️️️
Эдерсон
31'
30'
ГОЛ! 1:2!
Х. Траоре
Пас отдал
М. Лопес
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
13'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бонаццоли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Ли Муссе
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-1-2
55
Сепе
13
Руджери
23
Гьембер
17
Фасио
34
Везели
29
Кулибали
13
Эдерсон
20
Кастанос
90
Верди
11
Джурич
90
Бонаццоли
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
25
Траоре
18
Распадори
9
Скамакка
13
Эдерсон
16
Радованович
16
Радованович
13
Эдерсон
13
Руджери
20
Раньери
20
Раньери
13
Руджери
34
Везели
20
Цортеа
20
Цортеа
34
Везели
90
Верди
11
Муссе
11
Муссе
90
Верди
20
Кастанос
8
Перотти
8
Перотти
20
Кастанос
10
Берарди
23
Айхан
23
Айхан
10
Берарди
21
Кирикеш
4
Руан
4
Руан
21
Кирикеш
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Салернитана
Сассуоло
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Салернитана - Сассуоло
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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