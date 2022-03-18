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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Специя
Сассуоло - Специя: обзор матча 18 марта 2022
Сассуоло
18.03.2022, пятница, 20:45
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 1
Завершен
Специя
17'
Д. Берарди (П)
48'
Д. Берарди
78'
К. Айхан
81'
Д. Скамакка
36'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Специя
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Берарди
90'
Замена
Б. Оддеи
️️️️
Х. Траоре
90'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Фраттези
85'
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Скамакка
81'
80'
Желтая карточка
М. Эрлич
ГОЛ! 3:1!
К. Айхан
78'
74'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
74'
Замена
️️️️
Э. Гьяси
Замена
️️️️
Г. Дефрель
68'
55'
Желтая карточка
Д. Маджоре
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Г. Дефрель
48'
Желтая карточка
Д. Берарди
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
Пас отдал
С. Бастони
Желтая карточка
М. Энрике
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
17'
15'
Желтая карточка
В. Коваленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
67
Феррари
18
Мюлдюр
20
Лопес
7
Энрике
16
Фраттези
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
3-2-2-1-2
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
16
Фраттези
4
Маньянелли
4
Маньянелли
16
Фраттези
10
Берарди
35
Сейде
35
Сейде
10
Берарди
25
Траоре
98
Оддеи
98
Оддеи
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
Остались в запасе
Сассуоло
Специя
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Сассуоло - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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