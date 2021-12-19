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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 19 декабря 2021
Фиорентина
19.12.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
51'
Д. Влахович
61'
Л. Торрейра
32'
Д. Скамакка
37'
Д. Фраттези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Замена
Игор
️️️️
Д. Влахович
88'
78'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
Замена
А. Терзич
️️️️
Р. Сапонара
78'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Д. Бонавентура
78'
78'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
71'
Желтая карточка
Д. Фраттези
Вторая желтая
К. Бираги
68'
66'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Д. Распадори
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
ГОЛ! 2:2!
Л. Торрейра
61'
59'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Желтая карточка
Л. Мартинес
58'
57'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
56'
Желтая карточка
Х. Траоре
54'
Желтая карточка
В. Кирикеш
ГОЛ! 1:2!
Д. Влахович
Пас отдал
Л. Торрейра
51'
Замена
А. Дункан
️️️️
Ю. Мале
46'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Х. Кальехон
46'
Желтая карточка
К. Бираги
44'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фраттези
Пас отдал
Д. Распадори
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Фраттези
27'
Желтая карточка
Д. Тольян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
20
Одриосола
34
Торрейра
7
Бонавентура
14
Мале
31
Гонсалес
28
Влахович
7
Кальехон
4-2-2-2
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
25
Траоре
18
Распадори
9
Скамакка
Сапонара
3
Терзич
3
Терзич
Сапонара
28
Влахович
44
Игор
44
Игор
28
Влахович
7
Бонавентура
4
Амрабат
4
Амрабат
7
Бонавентура
14
Мале
32
Дункан
32
Дункан
14
Мале
7
Кальехон
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Кальехон
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
18
Распадори
13
Бога
13
Бога
18
Распадори
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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