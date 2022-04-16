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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 16 апреля 2022
Кальяри
16.04.2022, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
42'
А. Дейола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Сассуоло
Желтая карточка
Г. Перейро
90'
+4
Замена
Г. Перейро
️️️️
Ж. Педро
87'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Р. Белланова
87'
82'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Фраттези
82'
Замена
М. Энрике
️️️️
Д. Скамакка
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Грасси
74'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Дейола
68'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
68'
66'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Дефрель
66'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Г. Кирьякопулос
45'
+4
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
М. Ловато
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
А. Дейола
Пас отдал
Р. Марин
42'
27'
Желтая карточка
Руан
21'
Замена
Руан
️️️️
Д. Тольян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
3-2-3-2
28
Краньо
15
Альтаре
5
Ловато
44
Карбони
29
Дальберт
16
Белланова
18
Марин
33
Грасси
14
Дейола
17
Кейта
9
Жоао Педро
4-2-1-3
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
9
Скамакка
18
Распадори
92
Дефрель
16
Белланова
4
Цаппа
4
Цаппа
16
Белланова
33
Грасси
33
Базелли
33
Базелли
33
Грасси
14
Дейола
26
Рог
26
Рог
14
Дейола
9
Жоао Педро
26
Перейро
26
Перейро
9
Жоао Педро
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
92
Дефрель
13
Рожерио
13
Рожерио
92
Дефрель
22
Тольян
4
Руан
4
Руан
22
Тольян
9
Скамакка
7
Энрике
7
Энрике
9
Скамакка
16
Фраттези
31
Джуричич
31
Джуричич
16
Фраттези
77
Кирьякопулос
35
Сейде
35
Сейде
77
Кирьякопулос
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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