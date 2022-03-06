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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Сассуоло
Венеция - Сассуоло: обзор матча 06 марта 2022
Венеция
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 4
Завершен
Сассуоло
34'
Т. Анри
2'
Д. Распадори
17'
Д. Берарди (П)
29'
Д. Скамакка (П)
71'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Сассуоло
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
М. Араму
90'
Замена
Нани
️️️️
Д. Окереке
89'
86'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Берарди
86'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Х. Траоре
Пенальти не реализован!
М. Араму
85'
82'
Замена
Руан
️️️️
М. Мюлдюр
82'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
Замена
Т. Тессманн
️️️️
А. Вакка
75'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Анри
75'
72'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
71'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Берарди
Замена
И. Ампаду
️️️️
С. Кийин
64'
Желтая карточка
М. Свобода
49'
40'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Желтая карточка
А. Вакка
38'
ГОЛ! 1:3!
Т. Анри
Пас отдал
А. Матею
34'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Скамакка
Желтая карточка
Л. Фьордилино
19'
Желтая карточка
М. Араму
17'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Берарди
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Ромеро
5
Хапс
30
Свобода
32
Чеккарони
37
Матею
16
Фьордилино
5
Вакка
13
Кийин
70
Араму
29
Окереке
9
Анри
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
7
Энрике
10
Берарди
25
Траоре
18
Распадори
9
Скамакка
13
Кийин
4
Ампаду
4
Ампаду
13
Кийин
5
Вакка
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Вакка
70
Араму
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
70
Араму
29
Окереке
17
Нани
17
Нани
29
Окереке
9
Анри
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Анри
18
Мюлдюр
4
Руан
4
Руан
18
Мюлдюр
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
10
Берарди
4
Маньянелли
4
Маньянелли
10
Берарди
25
Траоре
35
Сейде
35
Сейде
25
Траоре
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Венеция
Сассуоло
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
89
Домен Чрнигой
ПП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
89
Домен Чрнигой
ПП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Венеция - Сассуоло
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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