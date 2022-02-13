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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 13 февраля 2022
Сассуоло
13.02.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Рома
47'
К. Смоллинг (АГ)
73'
Х. Траоре
45+1'
Т. Абрахам (П)
90+4'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Рома
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Б. Кристанте
Пас отдал
Ж. Верету
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Берарди
84'
83'
Желтая карточка
М. Кумбула
83'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Фраттези
80'
Замена
Руан
️️️️
Г. Дефрель
80'
Вторая желтая
Д. Феррари
78'
77'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Д. Манчини
77'
Замена
Ж. Верету
️️️️
М. Винья
ГОЛ! 2:1!
Х. Траоре
73'
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ф. Афена-Гьян
69'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
С. Оливейра
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Смоллинг
47'
Желтая карточка
М. Лопес
45'
+2
Желтая карточка
Д. Берарди
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Абрахам
21'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
Д. Феррари
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
67
Феррари
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Кумбула
2
Карсдорп
6
Винья
22
Мхитарян
27
Оливейра
7
Пеллегрини
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
16
Фраттези
23
Айхан
23
Айхан
16
Фраттези
92
Дефрель
4
Руан
4
Руан
92
Дефрель
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
10
Берарди
35
Сейде
35
Сейде
10
Берарди
27
Оливейра
4
Кристанте
4
Кристанте
27
Оливейра
6
Винья
17
Верету
17
Верету
6
Винья
23
Манчини
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
23
Манчини
2
Карсдорп
23
Перес
23
Перес
2
Карсдорп
13
Афена-Гьян
14
Шомуродов
14
Шомуродов
13
Афена-Гьян
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сассуоло - Рома
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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