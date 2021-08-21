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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 21 августа 2021
Верона
21.08.2021, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 3
Завершен
Сассуоло
70'
М. Дзакканьи (П)
90'
М. Дзакканьи
32'
Д. Распадори
51'
Ф. Джуричич
77'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
90'
+1
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
90'
+1
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Ф. Капуто
ГОЛ! 2:3!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Д. Лазович
90'
84'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Фраттези
84'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Джуричич
79'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
77'
ГОЛ! 1:3!
Х. Траоре
Пас отдал
Ж. Бога
Желтая карточка
С. Ди Кармине
75'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Н. Казале
72'
Замена
И. Илич
️️️️
А. Барак
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Дзакканьи
70'
67'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Распадори
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Ф. Чеккерини
55'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Онгла
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ф. Капуто
Замена
М. Кансельери
️️️️
Н. Калинич
46'
Вторая желтая
М. Велозу
45'
+1
Желтая карточка
М. Велозу
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Ф. Джуричич
23'
Желтая карточка
М. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
16
Давиде Фраттези
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
22
Маттео Кансельери
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пандур
22
Гюнтер
16
Казале
18
Онгла
27
Давидович
11
Чеккерини
88
Лазович
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
4-1-2-3
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
20
Лопес
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
18
Распадори
16
Фраттези
16
Казале
96
Маньяни
96
Маньяни
16
Казале
18
Онгла
61
Тамез
61
Тамез
18
Онгла
72
Барак
20
Илич
20
Илич
72
Барак
11
Чеккерини
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
11
Чеккерини
9
Калинич
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Калинич
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
16
Фраттези
4
Маньянелли
4
Маньянелли
16
Фраттези
18
Распадори
25
Траоре
25
Траоре
18
Распадори
31
Джуричич
92
Дефрель
92
Дефрель
31
Джуричич
9
Капуто
9
Скамакка
9
Скамакка
9
Капуто
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Верона - Сассуоло
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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