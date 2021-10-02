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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 02 октября 2021
Сассуоло
02.10.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Интер
22'
Д. Берарди (П)
58'
Э. Джеко
78'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
88'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Фраттези
86'
Желтая карточка
Д. Распадори
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Мартинес
Желтая карточка
А. Консильи
76'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
75'
Желтая карточка
М. Лопес
70'
70'
Желтая карточка
Н. Барелла
67'
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
М. Мюлдюр
64'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Г. Дефрель
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Перишич
57'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
57'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
57'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
57'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
21
Кирикеш
67
Феррари
18
Мюлдюр
16
Фраттези
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
92
Дефрель
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Мартинес
32
Корреа
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
16
Фраттези
9
Скамакка
9
Скамакка
16
Фраттези
92
Дефрель
18
Распадори
18
Распадори
92
Дефрель
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
10
Мартинес
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
10
Мартинес
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сассуоло - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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