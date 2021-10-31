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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Эмполи
Сассуоло - Эмполи: обзор матча 31 октября 2021
Сассуоло
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
43'
Л. Тонелли (АГ)
83'
А. Пинамонти (П)
90+3'
Ш. Журковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Эмполи
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ш. Журковски
89'
Замена
С. Романьоли
️️️️
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
Г. Дефрель
87'
Замена
Рожерио
️️️️
Д. Тольян
85'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Фраттези
85'
84'
Желтая карточка
А. Пинамонти
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пинамонти
80'
Замена
К. Асллани
️️️️
Л. Штулац
80'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Маркицца
80'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Н. Хаас
Замена
Матеузиньо
️️️️
Д. Распадори
71'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Траоре
71'
Желтая карточка
Д. Распадори
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
62'
62'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Бандинелли
61'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Тонелли
43'
Желтая карточка
Д. Скамакка
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
4-1-3-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
26
Тонелли
2
Вити
5
Маркицца
4
Штулац
23
Бандинелли
32
Хаас
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
22
Тольян
13
Рожерио
13
Рожерио
22
Тольян
16
Фраттези
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
16
Фраттези
18
Распадори
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
18
Распадори
25
Траоре
13
Бога
13
Бога
25
Траоре
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
5
Маркицца
65
Паризи
65
Паризи
5
Маркицца
29
Ди Франческо
6
Романьоли
6
Романьоли
29
Ди Франческо
4
Штулац
8
Асллани
8
Асллани
4
Штулац
32
Хаас
14
Журковски
14
Журковски
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Кутроне
10
Кутроне
23
Бандинелли
Остались в запасе
Сассуоло
Эмполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Сассуоло - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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