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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 30 апреля 2022
Наполи
30.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
6 : 1
Завершен
Сассуоло
7'
К. Кулибали
15'
В. Осимхен
19'
И. Лосано
21'
Д. Мертенс
54'
Д. Мертенс
80'
А. Ррахмани
87'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Сассуоло
87'
ГОЛ! 6:1!
М. Лопес
Пас отдал
Д. Берарди
84'
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
82'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Ди Лоренцо
82'
ГОЛ! 6:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
М. Политано
80'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
В. Осимхен
77'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
77'
72'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Фраттези
ГОЛ! 5:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Руис
54'
53'
Желтая карточка
Д. Фраттези
46'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
46'
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
25'
Замена
М. Энрике
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ! 4:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Руй
21'
ГОЛ! 3:0!
И. Лосано
Пас отдал
В. Осимхен
19'
18'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Л. Инсинье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
10
Мертенс
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
20
Лопес
10
Берарди
31
Джуричич
9
Скамакка
18
Распадори
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
45
Осимхен
99
Эльмас
99
Эльмас
45
Осимхен
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
31
Джуричич
7
Энрике
7
Энрике
31
Джуричич
16
Фраттези
4
Маньянелли
4
Маньянелли
16
Фраттези
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Сассуоло
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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