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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 29 августа 2021
Сассуоло
29.08.2021, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
М. Торсбю
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ж. Бога
87'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Фраттези
86'
85'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
М. Дамсгор
85'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
В. Кирикеш
78'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
78'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Капуто
68'
66'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
Ф. Капуто
49'
41'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
16
Давиде Фраттези
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
4-1-2-3
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
9
Капуто
18
Распадори
16
Фраттези
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
8
Экдаль
26
Верре
2
Торсбю
24
Дамсгор
27
Квальярелла
16
Фраттези
4
Маньянелли
4
Маньянелли
16
Фраттези
13
Бога
25
Траоре
25
Траоре
13
Бога
18
Распадори
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Распадори
9
Капуто
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Капуто
24
Дамсгор
23
Депаоли
23
Депаоли
24
Дамсгор
8
Экдаль
15
Силва
15
Силва
8
Экдаль
26
Верре
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
26
Верре
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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