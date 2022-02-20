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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 20 февраля 2022
Интер
20.02.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
8'
Д. Распадори
26'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Сассуоло
89'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Берарди
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
86'
78'
Замена
А. Харруи
️️️️
Х. Траоре
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
И. Перишич
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
78'
70'
Замена
М. Энрике
️️️️
Д. Фраттези
70'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
59'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
49'
Желтая карточка
Д. Распадори
46'
Замена
Руан
️️️️
К. Айхан
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Гальярдини
46'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Х. Траоре
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
37
Шкриньяр
6
де Врей
36
Дармиан
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
4
Санчес
4-2-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
23
Айхан
77
Кирьякопулос
20
Лопес
16
Фраттези
10
Берарди
25
Траоре
9
Скамакка
18
Распадори
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
5
Перишич
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Перишич
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
10
Джеко
10
Джеко
21
Гальярдини
10
Берарди
13
Пелузо
13
Пелузо
10
Берарди
23
Айхан
4
Руан
4
Руан
23
Айхан
25
Траоре
21
Харруи
21
Харруи
25
Траоре
16
Фраттези
7
Энрике
7
Энрике
16
Фраттези
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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