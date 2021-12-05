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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Сассуоло
Специя - Сассуоло: обзор матча 05 декабря 2021
Специя
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
35'
Р. Манай
48'
Э. Гьяси
66'
Д. Распадори
79'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Сассуоло
Желтая карточка
П. Христов
90'
Замена
С. Бастони
️️️️
Д. Маджоре
88'
Замена
Э. Колли
️️️️
Р. Манай
88'
86'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
85'
Желтая карточка
Д. Берарди
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
Замена
П. Христов
️️️️
Э. Гьяси
76'
75'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
69'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Г. Дефрель
Замена
Д. Верде
️️️️
В. Коваленко
67'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Сала
67'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Распадори
ГОЛ! 2:0!
Э. Гьяси
Пас отдал
М. Нзола
48'
46'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Энрике
44'
Желтая карточка
Д. Фраттези
ГОЛ! 1:0!
Р. Манай
Пас отдал
А. Реца
35'
Желтая карточка
Д. Сала
26'
Желтая карточка
Д. Маджоре
4'
Желтая карточка
А. Реца
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Джакопо Сала
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-3-2
49
Проведель
13
Реца
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
18
Маджоре
11
Гьяси
21
Коваленко
7
Сала
18
Нзола
7
Манай
4-3-1-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
10
Берарди
9
Скамакка
92
Дефрель
18
Маджоре
10
Бастони
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
55
Христов
55
Христов
11
Гьяси
7
Сала
10
Бурабиа
10
Бурабиа
7
Сала
7
Манай
19
Колли
19
Колли
7
Манай
21
Коваленко
10
Верде
10
Верде
21
Коваленко
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
92
Дефрель
13
Бога
13
Бога
92
Дефрель
7
Энрике
18
Распадори
18
Распадори
7
Энрике
Остались в запасе
Специя
Сассуоло
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Специя - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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