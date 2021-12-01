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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 01 декабря 2021
Сассуоло
01.12.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
72'
Д. Скамакка
89'
Д. Феррари
51'
Ф. Руис
60'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
ГОЛ! 2:2!
Д. Феррари
Пас отдал
Д. Берарди
89'
88'
Желтая карточка
Д. Демме
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Распадори
88'
Желтая карточка
М. Энрике
86'
84'
Желтая карточка
М. Политано
80'
Замена
Жуан
️️️️
К. Кулибали
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
77'
73'
Замена
Д. Демме
️️️️
И. Лосано
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
72'
66'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
66'
Замена
М. Политано
️️️️
Ф. Руис
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
61'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
Желтая карточка
Д. Берарди
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
П. Зелински
46'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
Рожерио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
13
Рожерио
21
Кирикеш
67
Феррари
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
18
Распадори
92
Дефрель
92
Дефрель
18
Распадори
3
Кулибали
15
Жуан
15
Жуан
3
Кулибали
11
Лосано
6
Демме
6
Демме
11
Лосано
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
8
Руис
21
Политано
21
Политано
8
Руис
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сассуоло - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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