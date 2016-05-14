Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Айхнер - статистика

Завершил карьеру
20 августа 1987 (39), Мюнхен
#29 | Полузащитник
185 см | 72 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
31
3
3
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
1 : 0
14.05.2016
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
07.05.2016
Боруссия Д
1' - 84'
14'
80'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
1 : 2
30.04.2016
Айнтрахт
45' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 1
24.04.2016
Майнц
1' - 25'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 0
16.04.2016
Айнтрахт
1' - 77'
73'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.04.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 0
02.04.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
19.03.2016
Ганновер-96
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
3 : 0
12.03.2016
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
2 : 0
02.03.2016
Айнтрахт
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 0
19.02.2016
Гамбург
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3 : 1
13.02.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
2 : 4
06.02.2016
Штутгарт
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
30.01.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
3 : 2
24.01.2016
Вольфсбург
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.12.2015
Вердер
1' - 90'
48'
42'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
4 : 1
13.12.2015
Айнтрахт
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 1
06.12.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.11.2015
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 0
07.11.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.10.2015
Бавария
1' - 87'
2'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 2
24.10.2015
Айнтрахт
1' - 90'
65'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 5
17.10.2015
Боруссия М
60' - 90'
64'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
2 : 0
03.10.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 1
27.09.2015
Герта
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
2 : 0
23.09.2015
Айнтрахт
26' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 0
19.09.2015
Айнтрахт
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
6 : 2
12.09.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
1 : 4
29.08.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 1
22.08.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 1
16.08.2015
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+