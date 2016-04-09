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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 09 апреля 2016
Айнтрахт
09.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
62'
Н. Амири
90'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
90'
ГОЛ! 0:2!
М. Ут
Желтая карточка
К. Айхан
88'
86'
Замена
Ю. Полански
️️️️
К. Фолланд
78'
Желтая карточка
Т. Штробль
Замена
М. Фабиан
️️️️
С. Киттель
76'
76'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
Д. Абрахам
75'
71'
Желтая карточка
М. Ут
68'
Желтая карточка
Н. Зюле
Желтая карточка
Х. Сеферович
67'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Л. Кастаньос
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Н. Амири
61'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Окс
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Самбрано
57'
45'
Замена
М. Ут
️️️️
Э. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
20
Хасебе
3
Самбрано
19
Абрахам
15
Джакпа
22
Чендлер
8
Киттель
18
Штендера
29
Айхнер
28
Бен-Хатира
9
Кастаньос
4-1-1-4
1
Бауманн
22
Тольян
25
Зюле
5
Шер
3
Кадержабек
5
Штробль
13
Руди
31
Фолланд
27
Крамарич
11
Варгас
20
Окс
3
Самбрано
23
Айхан
23
Айхан
3
Самбрано
8
Киттель
10
Фабиан
10
Фабиан
8
Киттель
9
Кастаньос
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Кастаньос
20
Окс
10
Амири
10
Амири
20
Окс
31
Фолланд
8
Полански
8
Полански
31
Фолланд
11
Варгас
13
Ут
13
Ут
11
Варгас
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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