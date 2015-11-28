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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 28 ноября 2015
Майнц
28.11.2015, суббота, 17:45
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
5'
Й. Муто
43'
Ю. Малли
62'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
90'
Замена
Г. Хара
️️️️
Ю. Малли
90'
89'
Желтая карточка
М. Гачинович
Замена
К. Клеменс
️️️️
П. де Бласис
86'
84'
Замена
В. Кадлец
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
83'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
81'
Желтая карточка
А. Хак
65'
Желтая карточка
Д. Латца
62'
62'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеферович
ГОЛ! 2:0!
Ю. Малли
43'
40'
Вторая желтая
Д. Абрахам
28'
Желтая карточка
А. Майер
26'
Желтая карточка
Д. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Й. Муто
Пас отдал
П. де Бласис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
33
Мунир Бузиан
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
3-2-3-1-1
1
Градецки
22
Игньевски
19
Абрахам
3
Самбрано
20
Хасебе
5
Очипка
29
Айхнер
34
Медойевич
14
Майер
8
Гачинович
9
Сеферович
10
Малли
18
Хара
18
Хара
10
Малли
8
де Бласис
17
Клеменс
17
Клеменс
8
де Бласис
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
20
Хасебе
77
Кадлец
77
Кадлец
20
Хасебе
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
33
Мунир Бузиан
ЦФ
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Мунир Бузиан
ЦФ
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Мева Арена
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